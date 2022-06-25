В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
7 минут назад

Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС

Newsru.com

Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения заявил о намерении страны вступить в БРИКС, передает агентство Telam. Он также отметил, что Аргентина является ответственным поставщиком продуктов питания и признанным мировым игроком в области биотехнологий и логистики.

Южноамериканская страна заявила о намерении вступить в БРИКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта, — сказал Фернандес.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что авторитет БРИКС на мировой арене с каждым годом повышается. По его словам, причиной этого является то, что страны, входящие в группу, имеют колоссальный политический, экономический, научно-технологический и человеческий потенциал.

23 июня участники XIV саммита БРИКС также подписали итоговую декларацию, фиксирующую ключевые договоренности, достигнутые в ходе переговоров. В документе закреплены намерения по развитию государств и их взаимоотношений до 2030 года.

Согласно декларации, страны будут создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве.

В мире,Альберто Фернандес,Владимир Путин,БРИКС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители