Южноамериканская страна заявила о намерении вступить в БРИКС

Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения заявил о намерении страны вступить в БРИКС, передает агентство Telam. Он также отметил, что Аргентина является ответственным поставщиком продуктов питания и признанным мировым игроком в области биотехнологий и логистики.

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Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта, — сказал Фернандес.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что авторитет БРИКС на мировой арене с каждым годом повышается. По его словам, причиной этого является то, что страны, входящие в группу, имеют колоссальный политический, экономический, научно-технологический и человеческий потенциал.

23 июня участники XIV саммита БРИКС также подписали итоговую декларацию, фиксирующую ключевые договоренности, достигнутые в ходе переговоров. В документе закреплены намерения по развитию государств и их взаимоотношений до 2030 года.