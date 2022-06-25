«Это запоздалое решение. Нужно было делать это ещё две недели назад, о чем говорил главнокомандующий ВСУ Залужный. Он требовал от Зеленского, чтобы тот разрешил войскам отступать, но этого сделано не было. Теперь же все эти отступления связаны с большими потерями украинской армии, об этом уже есть свидетельства», - полагает он.