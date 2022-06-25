Представитель Пентагона заявил на официальном брифинге, что решение украинских военных оставить позиции в Северодонецке даст им возможность перегруппироваться и занять более выгодные позиции для обороны. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«С выходом из Северодонецка ВСУ смогут занять лучшие позиции для оборонительных действий. Полагаю, важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот очень небольшой и очень затратный успех», - подчеркнул чиновник.
По его мнению, у военнослужащих Украины есть все возможности для дальнейшего эффективного ведения боевых действий против ВС РФ. Он напомнил, что недавно Киев получил от США современные реактивные системы залпового огня HIMARS.
Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что приказ об отходе поступил в ВСУ слишком поздно, дополняет издание «Аргументы и Факты».
«Это запоздалое решение. Нужно было делать это ещё две недели назад, о чем говорил главнокомандующий ВСУ Залужный. Он требовал от Зеленского, чтобы тот разрешил войскам отступать, но этого сделано не было. Теперь же все эти отступления связаны с большими потерями украинской армии, об этом уже есть свидетельства», - полагает он.
Эксперт уверен, что взятие Северодонецка крайне важно в вопросе установления полного контроля над Луганской областью. Этот населенный пункт с 2014 года был фактической столицей украинской части региона.