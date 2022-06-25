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6 минут назад

США и ещё четыре страны создали тихоокеанский альянс

Елена Прошина

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на совместное заявление данных стран, размещённом на сайте Белого дома.

США и ещё четыре страны создали тихоокеанский альянс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из документа, партнерство Partners in the Blue Pacific (PBP) направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.

«Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», — следует из заявления.

Как сообщается, страны партнёрства планируют, «наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года», которую собираются принять на предстоящем саммите лидеров государств организации.

«Мы составим карту действующих проектов и спланируем будущие инициативы так, чтобы привлечь больше ресурсов [для их реализации]. Параллельно каждая из стран продолжит наращивать индивидуальные усилия для поддержки региона», — указано в документе.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты являются «индо-тихоокеанской державой».

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