США и ещё четыре страны создали тихоокеанский альянс

«Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», — следует из заявления.