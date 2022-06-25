США и ещё четыре страны создали тихоокеанский альянс

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на совместное заявление данных стран, размещённом на сайте Белого дома.
Как следует из документа, партнерство Partners in the Blue Pacific (PBP) направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.
«Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», — следует из заявления.
Как сообщается, страны партнёрства планируют, «наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года», которую собираются принять на предстоящем саммите лидеров государств организации.
«Мы составим карту действующих проектов и спланируем будущие инициативы так, чтобы привлечь больше ресурсов [для их реализации]. Параллельно каждая из стран продолжит наращивать индивидуальные усилия для поддержки региона», — указано в документе.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты являются «индо-тихоокеанской державой».