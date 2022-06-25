Усилия западных стран по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, пишет обозреватель Эдвард Люс в британской газете Financial Times.
Статья называется «Западу не удается изолировать Россию». В ней говорится, что российская специальная военная операция на Украине «повышает спрос на многополярный мир». По словам журналиста, большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии».
«Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», — следует из материала.
Люс отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».
«Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», — считает обозреватель.