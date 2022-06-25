У отменившего гарантии права на аборт Верховного суда США идут протесты

Несколько сот человек протестуют у Верховного суда США, который 24 июня отменил конституционные гарантии права на аборт, сообщает РИА Новости.

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В центре американской столицы собрались как сторонники репродуктивных свобод, так и их оппоненты, которые в меньшинстве.

Протестующие пришли с плакатами: «Мое тело - мой выбор», «Долой Верховный суд», «Я женщина и хочу не меньше прав, чем пистолет» и даже «Я люблю аборт».

Конфликты не выходят за рамки словесных перепалок, когда возникает угроза физического насилия, то вмешиваются сотрудники правоохранительных органов.

Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела «Роу против Уэйда» 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.

Около половины из 50 штатов хотят запретить или существенно ограничить аборты на своей территории.