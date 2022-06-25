США назвали «страной узаконенных убийств»

Американские власти никогда не введут настолько жесткие ограничения, которые необходимы для предотвращения новых случаев массовой стрельбы. Это связано с противодействием со стороны национального оружейного лобби, сообщает РИА Новости со ссылкой на известную австралийскую активистку Хелен Калдикотт.

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По её словам, маловероятно, что законодательство Соединенных Штатов в оружейной сфере ждут изменения, которые позволили бы властям предотвратить новые случаи массовой стрельбы. Все дело в том, что сегодня многие из конгрессменов в США получают финансирование от лоббирующих свободное ношение оружия организаций, наиболее могущественная из которых — Национальная стрелковая ассоциация.

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«В Австралии мы пережили случай массового убийства - 35 человек стали жертвами стрельбы в Порт-Артуре 28 апреля 1996 года. Страна была настолько потрясена случившимся, что премьер-министр Джон Говард приказал объявить все огнестрельное оружие вне закона, обязав всех сдать его федеральным властям, после чего оно было уничтожено», — сказала активистка.

«По сути и на деле американцы поклоняются смерти почти на всех уровнях общества. Великие Соединенные Штаты стали страной узаконенных убийств», — считает Калдикотт.

Основанная при ее участии медицинская организация «Врачи за социальную ответственность», работающая над защитой гражданского населения от угроз распространения ядерного оружия, была удостоена Нобелевской премии мира.

Напомним, 24 июня палата представителей конгресса США проголосовала за проект закона, призванный ужесточить контроль за огнестрельным оружием в стране. Инициатива, в том числе, накладывает ограничения на его продажу гражданам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием. Кроме того, планируется ужесточить проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года. Законопроект также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение огнестрельного оружия через подставных лиц.

Несмотря на то, что Демократическая партия США выразила поддержку принятию данного документа, ряд ее влиятельных членов, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, публично раскритиковали предложенные меры как недостаточные.