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18 минут назад

Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику

Елена Прошина

Глава Молдавии Майя Санду сообщила, что не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику
Фото: ReutersReuters

«У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сообщила президент в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможности подобного сценария.

Лидер Молдавии также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.

«Мы уважаем русскоговорящих граждан Молдавии, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы», — отметила она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на членство в Евросоюзе не создает риски для России. Он напомнил, что ЕС не является военно-политическим блоком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС — это «внутренние европейские дела». По его словам, главное, чтобы такие процессы не приносили проблем России.

В мире,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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