Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику

«У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сообщила президент в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможности подобного сценария.