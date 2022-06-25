Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику

Глава Молдавии Майя Санду сообщила, что не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
«У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сообщила президент в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможности подобного сценария.
Лидер Молдавии также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.
«Мы уважаем русскоговорящих граждан Молдавии, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы», — отметила она.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на членство в Евросоюзе не создает риски для России. Он напомнил, что ЕС не является военно-политическим блоком.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС — это «внутренние европейские дела». По его словам, главное, чтобы такие процессы не приносили проблем России.