В Киеве назвали возможную дату вступления Украины в ЕС

Власти планируют начать переговорные процедуры о присоединении к Евросоюзу в начале следующего года, уточнила гендиректор правительственного аппарата по координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк.

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Украина может рассчитывать на вступление в Европейский Союз не ранее 2029 года, заявил в пятницу высокопоставленный чиновник украинского правительства, отвечающий за европейскую интеграцию.

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"Украина может рассчитывать на членство в ЕС не ранее 2029 года", - цитирует украинское агентство УНИАН гендиректора правительственного управления по координации европейской и евроатлантической интеграции Наталью Форсюк.

По словам Форсюка, Киев планирует начать переговорные процедуры о присоединении к Евросоюзу в начале следующего года.

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что таким переговорам должен предшествовать комплекс реформ. Переговорный процесс может затянуться на неопределенный срок, а статус кандидата не дает никаких гарантий приема в Евросоюз.

Однако Форсюк выразила надежду, что статус кандидата откроет доступ к структурным фондам Евросоюза, которые окажут финансовую помощь Украине. «Доступ к этим средствам имеют только страны-кандидаты. Деньги выдаются на льготных условиях, практически бесплатно», — пояснила она.

Европейский Союз и Украина подписали соглашение о партнерстве в 1994 году. В 2002 году Украине был предоставлен статус особого соседа, что упростило миграционный контроль со странами ЕС. В 2014 году Киев и Брюссель подписали соглашение об ассоциации, которое было согласовано в 2007-2011 годах. Безвизовый режим был установлен между ЕС и Украиной в 2017 году, но он не давал права на проживание, работу или образование в ЕС. Зимой 2019 года Верховная Рада Украины, или национальный парламент, зафиксировала в конституции страны свой курс на вступление в Европейский Союз.