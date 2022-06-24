Протест начался у Верховного суда США

У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов.

Решение Верховного суда США о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт, вызвала протест.

Журналисты РИА "Новости" пишут, что у суда собрались сотни человек. Люди продолжают прибывать.

Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Однако есть и те, кто выступает в поддержку решения.

Мероприятие проходит мирно. На месте дежурят стражи порядка.

Уточняется, что суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.