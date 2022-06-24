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33 минуты назад

Протест начался у Верховного суда США

Vse42.ru

У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов.

Протест начался у Верховного суда США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Решение Верховного суда США о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт, вызвала протест.

Журналисты РИА "Новости" пишут, что у суда собрались сотни человек. Люди продолжают прибывать.

Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Однако есть и те, кто выступает в поддержку решения.

Мероприятие проходит мирно. На месте дежурят стражи порядка.

Уточняется, что суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что Верховный суд США отменил конституционное право на аборт.

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