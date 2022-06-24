Техас объявил о запрете абортов

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что аборты в штате отныне запрещены законом. Соответствующее обращение распространено в пятницу прокуратурой штата.
Техас входит в число штатов, где ранее были приняты так называемые "условные законы" - меры, которые должны вступить в силу немедленно после отмены Верховным судом федеральных гарантий права на аборты.
"Половину века американцам пришлось жить под диктатом незаконного, неконституционного и своевольного решения Верховного суда, - указал генпрокурор Техаса. - Но с этим покончено. Сегодня вопрос об абортах вернулся к штатам. И в Техасе на этот вопрос уже ответили: аборты здесь незаконны".
Пакстон также объявил пятницу, 24 июня, выходным днем для своих сотрудников на фоне ожидающихся протестов в связи с решением Верховного суда по абортам.
Ранее в пятницу Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта. Теперь устанавливать правила совершения абортов, в том числе полностью запрещать их, могут отдельные штаты.