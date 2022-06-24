В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
44 минуты назад

Техас объявил о запрете абортов

ТАСС

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что аборты в штате отныне запрещены законом. Соответствующее обращение распространено в пятницу прокуратурой штата.

Техас объявил о запрете абортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Техас входит в число штатов, где ранее были приняты так называемые "условные законы" - меры, которые должны вступить в силу немедленно после отмены Верховным судом федеральных гарантий права на аборты.

"Половину века американцам пришлось жить под диктатом незаконного, неконституционного и своевольного решения Верховного суда, - указал генпрокурор Техаса. - Но с этим покончено. Сегодня вопрос об абортах вернулся к штатам. И в Техасе на этот вопрос уже ответили: аборты здесь незаконны".

Пакстон также объявил пятницу, 24 июня, выходным днем для своих сотрудников на фоне ожидающихся протестов в связи с решением Верховного суда по абортам.

Ранее в пятницу Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта. Теперь устанавливать правила совершения абортов, в том числе полностью запрещать их, могут отдельные штаты.

В мире,Кен Пакстон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители