Техас объявил о запрете абортов

"Половину века американцам пришлось жить под диктатом незаконного, неконституционного и своевольного решения Верховного суда, - указал генпрокурор Техаса. - Но с этим покончено. Сегодня вопрос об абортах вернулся к штатам. И в Техасе на этот вопрос уже ответили: аборты здесь незаконны".