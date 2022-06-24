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29 минут назад

Блинкен не исключил встречи с Лавровым в рамках G20

Газета.Ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности проведения встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен не исключил встречи с Лавровым в рамках G20
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Не буду забегать вперед. Следите за развитием событий", - ответил Блинкен на вопрос о том, возможна ли его встреча с Лавровым в ходе заседания.

Мероприятие должно состояться 7–8 июля на острове Бали. Ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным 30 июня. Отмечалось, что визит имеет большое значение по той причине, что в этом году именно Индонезия принимает у себя очередной саммит "Большой двадцатки". Кроме того, он указал на экономические и политические связи между Москвой и Джакартой.

Как писала газета The Washington Post, решение властей Индонезии пригласить российского президента Владимира Путина на саммит G20 поставило президента США Джо Байдена в сложное положение, поскольку Вашингтон пытался добиться исключения России из неформальной организации.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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