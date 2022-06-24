Блинкен не исключил встречи с Лавровым в рамках G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности проведения встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц Группы двадцати (G20) в Индонезии . Об этом сообщает ТАСС.

"Не буду забегать вперед. Следите за развитием событий", - ответил Блинкен на вопрос о том, возможна ли его встреча с Лавровым в ходе заседания.

Мероприятие должно состояться 7–8 июля на острове Бали. Ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным 30 июня. Отмечалось, что визит имеет большое значение по той причине, что в этом году именно Индонезия принимает у себя очередной саммит "Большой двадцатки". Кроме того, он указал на экономические и политические связи между Москвой и Джакартой.