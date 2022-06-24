Позиции ВСУ под Лисичанском забросали листовками

Артиллеристы ЛНР с помощью специальных снарядов сбрасывают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Боровском под Лисичанском листовки с призывом сложить оружие. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

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"После полного разгрома окруженной группировки украинских националистов в Горском и Золотом артиллеристы Народной милиции ЛНР продолжают доносить реальную обстановку на фронте до украинских националистических формирований, блокированных в Боровском, посредством агитационных снарядов с помощью самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", - говорится в видеосюжете, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинским военнослужащим сбрасывают листовки с призывами добровольно сложить оружие и инструкциями для выхода из района боевых действий, в них также указаны гарантии безопасности для отказавшихся от сопротивления.