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57 минут назад

Силы ЛНР сбрасывают на позиции ВСУ под Лисичанском листовки с призывом к сдаче

ТАСС

Артиллеристы ЛНР с помощью специальных снарядов сбрасывают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Боровском под Лисичанском листовки с призывом сложить оружие. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

Позиции ВСУ под Лисичанском забросали листовками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После полного разгрома окруженной группировки украинских националистов в Горском и Золотом артиллеристы Народной милиции ЛНР продолжают доносить реальную обстановку на фронте до украинских националистических формирований, блокированных в Боровском, посредством агитационных снарядов с помощью самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", - говорится в видеосюжете, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинским военнослужащим сбрасывают листовки с призывами добровольно сложить оружие и инструкциями для выхода из района боевых действий, в них также указаны гарантии безопасности для отказавшихся от сопротивления.

Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение

С начала недели союзные силы заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел. Поселки Вороново, Боровское, Белая Гора, Волчеяровка в настоящий момент под активным огневым воздействием союзных сил. В четверг источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщал, что украинские войска в нескольких местах заминировали дамбу в Малорязанцеве, подрыв которой может грозить затоплением части поселка.

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