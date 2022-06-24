В Сербии возмутились процедурой предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.

«Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», – передает РИА «Новости» его слова.

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При том Вулин выразил надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт.

«Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», – подчеркнул глава МВД Сербии.

Вулин посетовал, что «условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то».

«Тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС», – сказал он.

Саммит Евросоюза воспользовался данной Еврокомиссией рекомендацией и в четверг предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии.

По отношению к Грузии, подавшей заявку вместе с Молдавией 3 марта, этого сделано не было.

Процедура предоставления Киеву статуса кандидата в члены ЕС стала самой короткой в истории: Северная Македония получила кандидатство за 21 месяц. У Украины этот процесс занял четыре месяца - с 28 февраля до 23 июня.

После получения статуса кандидата страна начинает переговоры с ЕС о вступлении. В Брюсселе отмечали, что присоединиться к сообществу Киев сможет только после окончания вооруженного конфликта.

ТАСС собрал главное о последствиях решения саммита.

Условия кандидатства

Согласно заключению Еврокомиссии, статус кандидата должен был быть предоставлен Украине при выполнении нескольких условий. Если Киев их не выполнит, кандидатство может быть отозвано. Власти Украины отмечали, что планируют провести необходимые изменения до конца года.

Чтобы сохранить статус, Украина должна усилить борьбу с коррупцией на высшем уровне и олигархами. Киев должен проводить "активные и эффективные" расследования случаев злоупотребления положением, назначить новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Однако большинство в Верховной раде не поддержало соответствующий законопроект.

Кроме того, Украина должна принять закон о процедуре отбора членов Конституционного суда и завершить формирование Высшей квалификационной комиссии судей. Киев также обязан создать независимого регулятора СМИ и реформировать законодательство о меньшинствах.

На прошлой неделе Верховная рада уже ратифицировала (а президент Украины подписал) Стамбульскую конвенцию о борьбе с домашним насилием, которая вводит понятия "гендер" (вместо биологического пола) и предполагает включение материалов о "нестереотипных гендерных ролях" в образовательные курсы. Кроме того, документ определяет сексуальную ориентацию и обязывает государство ее защищать. Ратификация уже вызвала протесты, в частности, Всеукраинского совета церквей, ее оспаривает в Конституционном суде экс-премьер Юлия Тимошенко.

Сделать "домашнюю работу"

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал предоставление Украине статуса кандидата "историческим моментом". Однако, как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украине, равно как Молдавии и Грузии, теперь нужно "сделать большую домашнюю работу", чтобы проводить важные реформы и продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.

Она подчернкула, что реформы, которых требует от этих стран Брюссель, "необходимы не только для вступления, но и будут способствовать процветанию и повышению конкурентоспособности этих государств".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил перед участниками саммита ЕС, что страна способна стать полноправным членом сообщества.

Как быстро страна вступит в ЕС

Согласно процедуре, после одобрения статуса кандидата начинаются переговоры о вступлении страны в ЕС. Для этого формулируются т. н. главы переговорного процесса о наиболее проблемных сферах жизни претендента на вступление. Страна-кандидат должна максимально сблизить свое законодательство с европейским и дальше получить одобрение Еврокомиссии.

Затем созывается саммит ЕС, на котором все члены сообщества единогласно должны поддержать вступление. Полноправным членом Евросоюза страна становится только после этого. С 2020 года Брюссель получил право останавливать процесс интеграции в любой момент.

Помимо Украины и Молдавии, в статусе кандидатов пребывают пять стран. Переговоры с Турцией (кандидат с 1999 года) идут с 2005 года, с Северной Македонией (2005) - с 2020 года, с Черногорией (2010) - с 2012-го, с Сербией (2012) - с 2014-го, с Албанией (2014) - с 2020 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС затянется на десятилетия. Премьер другой страны-кандидата - Албании - Эди Рама посоветовал Киеву не строить иллюзий относительно скорой интеграции: "Северная Македония имеет статус кандидата на протяжении 17 лет, если не ошибаюсь, а Албания - уже восемь лет, так что добро пожаловать, Украина!" Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что "на нашем веку Украина членом Евросоюза не будет". А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что принятие Украины в Евросоюз реально возможно только к середине столетия.

Как развивалась евроинтеграция Украины

ЕС и Украина подписали соглашение о партнерстве в 1994 году, а интенсивное взаимодействие продолжается с 2002 года. В 2014 году Киев и Брюссель подписали согласованное в 2007-2011 годах Соглашение об ассоциации. В 2017 году между ЕС и Украиной установлен безвизовый режим, однако прав на жительство, трудоустройство или обучение в ЕС документ не дает.

Зимой 2019 года Верховная рада закрепила в Конституции Украины курс на вступление в Евросоюз и формулу о "европейской идентичности украинского народа". С мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к ЕС за ускоренным вступлением и 28 февраля подал официальную заявку.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «помолвкой» получение страной статуса кандидата в Евросоюз. Он отметил, что это важный шаг в отношениях ЕС и Украины, который отражает серьезность намерений «стать в будущем одним целым».

В плоскости не политической, а человеческих отношений, получение статуса кандидата ЕС — это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым, — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что благодаря новому статусу Украина избавилась от «унизительного определения — третья страна». Зеленский подчеркнул, что это необратимый процесс и его государство неминуемо станет членом ЕС. По его словам, Украина теперь сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ в ЕС, что было запрещено третьим странам.

Ранее Зеленский заявил, что благодаря статусу кандидата в Евросоюз страна перестанет ассоциироваться с «приграничьем между орками и эльфами», «серой зоной», а также «мостиком» между Западом и Россией.

Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз (ЕС) носит символический характер. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, передает РИА Новости.

«Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени», — заключил политик.

По его словам, Евросоюз должен показать, что готов взять на себя ответственность, если в странах проведут необходимые реформы.

Большинство жителей Грузии считают несправедливым непредоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС, так как государство находится в лучшем положении, чем Украина и Молдавия, заявил грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, власти ЕС готовы предоставить статус кандидата и Грузии, как только будут «решены оставшиеся приоритеты». Как отметил Рамаз Сакварелидзе, в Грузии ожидали, что ЕС оценит изменения страны в лучшую сторону.

«Грузинская оппозиция делает акцент на том, что не смогли получить статус – значит, власти что-то не доделали. То есть используют этот факт как повод для критики властей. А представители ведущей партии и исполнительные власти подчеркивают, что это настоящая победа, потому что в истории Грузии никогда раньше не шла речь о европейской перспективе. Они думают, что Грузия без сомнения будет европейской, просто надо выполнить условия. А народ Грузии в большинстве чувствует несправедливость. Я говорю о той части населения, которая не прикована ни к какой партийной платформе и рассуждает без влияния. По всем признакам Грузия находится в лучшем положении, чем Украина и Молдавия. Все ожидали, что это будет оценено», - сказал Сакварелидзе.

По его словам, основные требования Евросоюза к Грузии, Украине и Молдавии были абсолютно одинаковые. Политолог подчеркнул, что на этом и основывается чувство несправедливости, так как у Украины не самая лучшая политическая ситуация.

«На первом месте было требование сократить или ликвидировать поляризацию. Однако не уточнялось, как это надо сделать. Это вызвало у Грузии гораздо большую поляризацию, чем было раньше. Оппозиция и правящая партия гораздо жестче начали друг друга критиковать после этого требования ЕС. Наверное, еще не успели продумать до конца, каким будет результат этого требования. А остальные требования такие же, как у Украины и Молдавии. В частности, сокращение коррупции. Хотя она наименьшее место занимает в оценке грузинской ситуации. На этом и основывалось чувство несправедливости. Одни и те же замечания остались Украине и Молдавии пожеланиями на будущее, это не помешало их статусу», - резюмировал Сакварелидзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова работать последующие месяцы для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся только после завершения военного конфликта с Россией. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, оценивая перспективы членства Киева в объединении. Его слова прозвучали в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что Евросовет принял «историческое и символическое решение», предоставив Украине статус кандидата на членство в ЕС.

«Но это не значит, что все произойдет в одночасье. Чтобы не создавалось иллюзий, следует сразу сказать, что это процедура, которая начнется, возможно, через несколько месяцев, будет долгой и требовательной», — добавил он.

«Надеюсь, что мир восстановится как можно скорее, но экономика Украины разрушена и на ее восстановление потребуется время. Ни для украинцев, ни для европейцев не было бы разумным считать, что можно ускорить процесс. Спешки не будет», — заключил Клеман Бон.

Обозреватель The Spectator Эндрю Тенненборн назвал внесение Украины в список стран-кандидатов на вступление в Евросоюз «пиар-ходом Брюсселя» и «бутафорией».

«Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция являются действующими кандидатами в списке на вступление в ЕС. Все уважаемые нации, но не стоит ожидать, что кто-то из них быстро вступит в альянс. Официальное включение Украины в этот список больше похоже на пиар-маневр со стороны Брюсселя, который отчаянно пытается продемонстрировать свою поддержку благому делу, чем на серьезную приверженность чему-то гораздо большему», — пишет Тенненборн.

Также автор указал на разногласия внутри блока. В частности на то, что, по некоторым сообщениям, Португалия, Нидерланды и Дания не горят желанием принять Украину в ЕС. При этом, как пишет Тенненборн, Финляндия заявляет о необходимости проведения масштабных реформ. В свою очередь Бельгия указала на то, что Киеву потребуется много времени, чтобы вступить в Евросоюз.

Обозреватель Der Freitag Лутц Херден заявил, что вступление Украины в ЕС сместит «ядро Европы» с запада на восток.

По его мнению, наделение Украины статусом кандидата на присоединение к Евросоюзу ни к чему не обязывает организацию. Опираясь на опыт Турции, которая стала кандидатом в 1999 году, можно утверждать, что Украина не войдет в ЕС к 2044 году. Однако предоставление статуса кандидата стране, ведущей боевые действия, подрывает доверие к ЕС, ранее подобных прецедентов не было.

Также с потерей приоритета на вступление в Евросоюз придется смириться государствам Западных Балкан, которые более десяти лет находятся в ожидании.

Херден считает, что из-за боевых действий на территории Украины «ядро Европы» начало смещаться с Запада на Восток. Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь во многом определяют отношение к украинскому кризису в Европе, а западным странам, таким как Германия и Франция, наоборот, приходится проявлять максимальную осторожность.

Автор статьи также отметил, что Польша стала выступать в качестве старосты восточноевропейского филиала ЕС», который потенциально может стать настоящим блоком, если Украина все-таки войдет в союз». В результате такой блок внутри ЕС не позволит принять ни одну инициативу без его одобрения.

«Расширение Евросоюза на Восток оказалось тем, чем оно было всегда, — путем к «самодемонтажу»», — добавил Херден.

Ранее президент Литвы назвал предоставление Украине статуса кандидата «победой» для ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в Европейский союз.

«Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы эти процессы не приносили больше проблем нам. Не приводили к дальнейшему ухудшению отношений с ЕС. Они и так уже изрядно подпорчены. Мы видим Молдавию, которая хочет стать европейской больше, чем сами европейцы. Во многом этот кандидатский статус ассоциируется с антироссийскостью. Нам не очень хотелось бы, чтобы так происходило», — сказал представитель Кремля.

Вывод Еврокомиссии (ЕК) об успехах, достигнутых Киевом для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), шит белыми нитками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировала реакцию ЕК на заявку Украины на членство в ЕС.

«Соответствующий раздел документа — наглядный пример беспринципного, избирательного использования Евросоюзом темы защиты прав человека и продвижения демократии. Странам, лояльным Брюсселю, даруется индульгенция на безнаказанное осуществление политики, идущей вразрез с международными правочеловеческими стандартами», — указала она.

Захарова отметила, что при этом в отношении России и Китая Брюссель «применяет методы давления, противоречащие основным нормам международного права».

«Откровенно использует тему защиты прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и оправдания односторонних санкций», — подчеркнула представитель МИД.

Дипломат обратила внимание, что Еврокомиссия признает «ограниченные возможности» Киева в сфере защиты и обеспечения прав человека. По ее словам, в документе также содержатся «справедливые и нелицеприятные оценки ситуации с обеспечением свободы СМИ».