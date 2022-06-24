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1 час назад

Слоненок случайно раздел модель и попал на видео

Александр Кузьмин

В Таиланде слоненок случайно раздел модель Меган Милан, которая отдыхала в отеле Chai Lai Orchid, на чьей территории живут различные звери. В процессе игры животное несколько раз срывало с нее длинную юбку и в итоге порвало одежду туристки.

Снятый очевидцем ролик опубликован на странице Милан в TikTok.

Девушка рассказала, что слоненок появился на свет три недели назад. По ее словам, маленький обитатель территории возле гостиницы не хотел ее обижать, а всего лишь не рассчитал свои силы.

«В конце концов, работница фермы помогла ему высвободиться из моей юбки. Мне показалось это смешным», – заверила в публикации манекенщица.

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