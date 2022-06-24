Слоненок случайно раздел модель и попал на видео

В Таиланде слоненок случайно раздел модель Меган Милан , которая отдыхала в отеле Chai Lai Orchid, на чьей территории живут различные звери. В процессе игры животное несколько раз срывало с нее длинную юбку и в итоге порвало одежду туристки.

Девушка рассказала, что слоненок появился на свет три недели назад. По ее словам, маленький обитатель территории возле гостиницы не хотел ее обижать, а всего лишь не рассчитал свои силы.