Еще одна страна войдет в еврозону со следующего года

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Хорватия присоединится к еврозоне с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РБК.

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«Евро является денежным выражением нашей общей судьбы и частью нашей европейской мечты. Теперь эта мечта сбывается для Хорватии», — написал он.

По словам президента Еврогруппы Пасхаля Донохоу, государство выполнило все необходимые условия для перехода на евро и может стать двадцатым членом еврозоны. Он подчеркнул, что это событие является «сильным сигналом к европейской интеграции» страны.