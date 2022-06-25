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21 минуту назад

Еще одна страна войдет в еврозону со следующего года

Lenta.ruиещё 5

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Хорватия присоединится к еврозоне с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РБК.

Еще одна страна войдет в еврозону со следующего года
Фото: EPAEPA

«Евро является денежным выражением нашей общей судьбы и частью нашей европейской мечты. Теперь эта мечта сбывается для Хорватии», — написал он.

По словам президента Еврогруппы Пасхаля Донохоу, государство выполнило все необходимые условия для перехода на евро и может стать двадцатым членом еврозоны. Он подчеркнул, что это событие является «сильным сигналом к европейской интеграции» страны.

Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро в 2019 году. В числе обязательств, которые должна была выполнить Хорватия: сохранение стабильности финансово-банковской системы, положительные финансовые показатели, усиление сотрудничества с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и некоторые структурные меры, в частности улучшение бизнес-климата.

В мире,Шарль Мишель,ЕЦБ,Европейский совет,
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