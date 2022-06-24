Страны G7 заявили об исключениях в антироссийских санкциях

Все санкции, введенные странами G7 в отношении России, предусматривают исключения, позволяющие осуществлять поставки российских продуктов на мировые рынки. Об этом со ссылкой на совместное заявление МИД «большой семерки» пишет ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе и G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США - ввели обширные антироссийские санкции.

В своем сегодняшнем совместном заявлении министры иностранных дел «большой семерки» отметили, что санкции «включают исключения, позволяющие российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки».

Они также «выразили свою поддержку усилиям ООН по срочному возобновлению Черноморского маршрута для экспорта зерна и Плану действий Европейской комиссии по созданию коридоров солидарности Украина - ЕС в целях транспортировки зерновых автомобильным, железнодорожным и баржевым транспортом на мировые рынки».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заметила, что Россия осознанно использует голод в качестве боевого оружия, «берет весь мир в заложники». Она подчеркнула, что Москва пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других и блокирует порты в Черном море. В свою очередь российские власти категорически отвергают подобные заявления, указывая, что Украина сама заминировала акваторию Черного моря.