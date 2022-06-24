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1 час назад

Страны G7 заявили об исключениях в антироссийских санкциях

Алиса Селезнёва

Все санкции, введенные странами G7 в отношении России, предусматривают исключения, позволяющие осуществлять поставки российских продуктов на мировые рынки. Об этом со ссылкой на совместное заявление МИД «большой семерки» пишет ТАСС.

Страны G7 заявили об исключениях в антироссийских санкциях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе и G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США - ввели обширные антироссийские санкции.

В своем сегодняшнем совместном заявлении министры иностранных дел «большой семерки» отметили, что санкции «включают исключения, позволяющие российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки».

Они также «выразили свою поддержку усилиям ООН по срочному возобновлению Черноморского маршрута для экспорта зерна и Плану действий Европейской комиссии по созданию коридоров солидарности Украина - ЕС в целях транспортировки зерновых автомобильным, железнодорожным и баржевым транспортом на мировые рынки».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заметила, что Россия осознанно использует голод в качестве боевого оружия, «берет весь мир в заложники». Она подчеркнула, что Москва пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других и блокирует порты в Черном море. В свою очередь российские власти категорически отвергают подобные заявления, указывая, что Украина сама заминировала акваторию Черного моря.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ отметил, что у Украины есть 5–6 вариантов вывоза зерна и Россия не препятствует поставкам продовольствия с украинской территории.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Путин,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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