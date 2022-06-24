Сотни мигрантов штурмовали забор на границе Марокко и испанского города Мелилья в Африке. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий. По предварительным данным, примерно 400 человек, вооруженные палками и крюками, пытались прорваться через КПП в испанский город.