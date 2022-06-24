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1 час назад

Опубликовано видео штурма сотен мигрантов на границе Испании и Марокко

Александр Кузьмин

Сотни мигрантов штурмовали забор на границе Марокко и испанского города Мелилья в Африке. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий. По предварительным данным, примерно 400 человек, вооруженные палками и крюками, пытались прорваться через КПП в испанский город.

Несмотря на содействие марокканских правоохранителей, которые были вынуждены применить слезоточивый газ, организованной группе мигрантов удалось прорваться на территорию Испании. Точное их число не сообщается.

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