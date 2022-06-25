Бербок обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия

Россия использует голод «в качестве оружия». Такое мнение высказала в субботу, 25 июня, глава МИД Германии Анналена Бербок.

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— Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники, — заявила она.

По мнению Бербок, Россия якобы пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других. Она также обвинила РФ в блокировании портов Черного моря.

Сложившаяся в мире ситуация с продовольствием является «высоко драматической», передает слова немецкого министра РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не препятствует экспорту украинского зерна, но для решения проблемы необходима конструктивная позиция Киева.