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53 минуты назад

Польша призвала ЕС переходить на уголь

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна призывает Евросоюз к запуску угольной энергетики для обеспечения энергетической безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Польша призвала ЕС переходить на уголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, такое заявление Моравецкий сделал, прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

«Мы будем сегодня поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики. Ясно видно, что такие страны, как Германия, Австрия и даже Голландия, на принципах аварийных планов возвращаются к угольной энергетике», - пояснил он.

Премьер-министр напомнил, что Польша сохранила свою угольную промышленность и намерена увеличить добычу угля. «Это обязательно с перспективы безопасности на зиму, на осень», - добавил он.

Ранее «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 40% от обычной. В России объяснили сокращение поставок санкциями, которые задержали возвращение турбин после ремонта в Канаде. На фоне этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что в ближайшее время страна планирует использовать меньше газа для выработки электроэнергии и больше энергии, получаемой за счет сжигания угля.

В Германии также был введен второй уровень чрезвычайного плана. А депутат Штеффен Котре констатировал, что в нынешних условиях ФРГ придется отказаться от планов по «зеленому» переходу экономики.

В мире,Матеуш Моравецкий,Роберт Хабек,Газпром,ЕС,
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