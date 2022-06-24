Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что его страна находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

"Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно", - сказал он в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в пятницу.

По словам Хабека, Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. "Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа", - отметил он, подчеркнув, что зимой топливо в любом случае будет в ограниченном количестве, однако правительство Германии принимает меры для стабилизации поставок, в том числе за счет расширения инфраструктуры для сжиженного природного газа.

В четверг Хабек сообщил журналистам, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, объявляется, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство ФРГ, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.

Этот шаг правительства ФРГ является реакцией на ситуацию с поставками российского газа по "Северному потоку", которые сократились до 40%. 14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей. Siemens при этом утверждает, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Министр экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что опасается того, что Россия может прекратить поставки газа в Германию после очередной инспекции газопровода «Северный поток», сообщает телеканал RTL.

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«Я бы солгал, если бы сказал, что не боюсь этого <...> И кто знает, какой будет следующая политическая мера. И, я не буду тут беспечным», — заявил Хабек.

Он подтвердил, что в случае прекращения поставок газа через этот газопровод цены на газ в Германии вырастут втрое.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что снижение объема поставок газа из России можно расценить как признак эффективности антироссийских санкций.

Он пояснил свое предположение следующим образом. По словам Хабека, российская сторона зарабатывает на продаже ископаемого топлива, но имеет все меньше возможности покупать западную продукцию из-за ограничительных мер в отношении многих товаров.

Глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер не исключил, что Россия перестанет отправлять свой газ в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

По его словам, в связи с этим ФСА изучает различные сценарии.

«Большинство сценариев не очень приятны и означают либо слишком мало газа в конце зимы, либо очень сложную ситуацию осенью или зимой», — сказал Мюллер.

На этом фоне он призвал немецких граждан, в том числе промышленников, экономить электроэнергию. Глава ФСА отметил, что каждый может внести свой вклад, отказавшись от насадок для душа или фена.

При этом он отметил, что Германии все-равно придется столкнуться с ростом потребительских цен, в связи с этим гражданам нужно копить деньги и поговорить с арендодателями до осени.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер полагает, что страна сможет продержаться без российского газа в течение 2,5 месяцев средней зимы при заполненности газохранилищ на 100%. Такое мнение глава регулятора ФРГ высказал в эфире телеканала ZDF.

«Если бы хранилища (газа) в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего два с половиной месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — полагает Мюллер.

Глава регулятора добавил, что ситуация с поставками топлива в страну напряженная, но стабильная. Пока это так, Мюллер считает, что нужно найти дополнительных поставщиков топлива и экономить энергоресурс.

В конце прошлой недели Мюллер заявил, что арендодатели в Германии могут сократить подачу тепла арендаторам, а компании будут банкротиться из-за ситуации с нехваткой газа и высокими ценами.

По его словам, в этой ситуации кредитные организации начнут увеличивать размер своего бизнеса при помощи кредитов в рассрочку, а вот компании с проблемами из-за этого попадут в ситуацию, когда они не смогут платить.

Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум на фоне решения правительства ФРГ о повышении степени готовности реагировать на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех считает, что Германия должна изучить все варианты увеличения добычи природного газа внутри страны, включая метод гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

"Теперь мы должны без табу искать все решения, которые помогут нам улучшить ситуацию", - отметил Бирнбаум в пятницу в подкасте журнала Wirtschaftswoche.

При этом он подчеркнул, что незначительное увеличение внутреннего производства не будет решением текущей ситуации с поставками, а лишь небольшим строительным блоком, который может помочь.

"Мы должны задать себе вопрос: можем ли мы разрабатывать дополнительные месторождения в Германии?" - продолжил глава E.ON, добавив, что увеличение внутреннего производства может стать частью решения проблемы и является более экологически безопасным способом, чем другие альтернативы. Добыча природного газа и нефти в Германии сокращается в основном потому, что нетрадиционный метод гидравлического разрыва пласта запрещен, а законы об охране окружающей среды затрудняют получение разрешения на новое бурение.

В апреле вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke отверг идею добычи сланцевого газа в Германии методом гидравлического разрыва пласта.

"С точки зрения водного законодательства это сложно, поскольку может быть связано с негативными последствиями для нашей природы. В настоящий момент нет и компаний, которые хотят это делать", - пояснил министр.

К тому же, по его словам, уйдут годы, прежде чем удастся получить необходимые разрешения и наладить добычу. Вице-канцлер напомнил, что собственные газовые месторождения республики, где топливо можно добывать традиционным способом, "по большей части исчерпаны".

По данным Федеральной ассоциации природного газа, нефти и геоэнергетики, в прошлом году в Германии было добыто 5,2 млрд куб. м природного газа исключительно на суше, то есть внутри страны. Большая часть месторождений находится в федеральной земле Нижняя Саксония. Министр финансов Кристиан Линднер также выступает за добычу газа и нефти в Северном море.

Член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Германии предстоит отказаться от планов по переходу на «зелёную» экономику из-за проблем с газоснабжением. По мнению парламентария, срок службы атомных электростанций должен быть продлён, а властям следует отменить курс на отказ от угля. В Германии в настоящее время действует так называемый режим тревоги — вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере, пишут «Известия».

Сайт Штеффена Котре

Срок службы атомных электростанций должен быть продлён, а курс на отказ от угля — остановлен, — рассказал Котре.

Немецкие власти объяснили принятые меры тем, что газовые поставки из России сократились, а цены на газ значительно выросли.

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше ранее заявила, что страна уменьшила импорт российского газа и в целом может полностью отказаться от него. Она уточнила, что процесс перехода на другие виды топлива зависит от «многих факторов», включая заключение договорённостей с Алжиром и Норвегией. Пока объём, который поставляется Франции через Испанию, доставляется вовремя, схема работает, уточнила министр и признала, что, несмотря на это, пока Париж вынужден покупать газ у России, но уже в меньших объёмах, чем раньше.

Канада пытается решить проблемы с задержкой возврата оборудования «Газпрому» для газопровода «Северный поток». Сейчас власти страны обсуждают с Германией, как можно выйти из этого кризиса и обеспечить поставки голубого топлива. Об этом Bloomberg рассказал министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. Прокачка газа по «Северному потоку» упала из-за проблем с турбинами. Немецкая компания Siemens из-за санкций не вернула РФ отправленное на ремонт в Монреаль оборудование.

По словам Уилкинсона, Оттава намерена соблюдать санкции, но при этом не хочет наносить существенный урон своему союзнику — Германии. Поэтому стороны активно работают над этим вопросом и ищут варианты, которые позволят восстановить поставки газа в прежнем объёме.

Собеседник издания рассказал, что для прокачки на полную мощность «Северному потоку» нужна полноценная работа шести турбин. Сейчас работает только две, так как остальные нуждаются в техническом обслуживании, добавил он.

Результатом антироссийских санкций, в частности, стало то, что пропускная способность крупнейшего газопровода, который соединяет Россию и Евросоюз (ЕС), упала до 40% от максимального уровня.

Турбины для «Северного потока» изготовляла немецкая компания Siemens Energy в Канаде. Концерн должен регулярно отправлять туда оборудование для технического обслуживания. Так и произошло с турбиной, которую отправили на ремонт в Монреаль.

Однако теперь её не могут вернуть из-за канадских ограничений, которые вступили в силу в июне. Они запрещают предоставление жизненно важных технических услуг российской индустрии ископаемого топлива.

На фоне проблем с поставкам газа по «Северному потоку» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова соблюдать свои обязательства и экспортировать голубое топливо в Европу, однако не может это сделать в полном объёме из-за отсутствия планового ремонта на газопроводе.

Энергетическая компания не предпринимает никаких мер в связи с остановкой работы «Северного потока», так как вывод агрегата из эксплуатации — результат действий Запада. Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Ситуация с остановкой «Северного потока» никак не зависит от «Газпрома», поэтому он не предпринимает мер по ее устранению. Несогласованность санкционной политики Европы и Канады зависит не от РФ, а от Запада — пусть сами с этим разбираются, передал «Прайм» слова Юшкова.

Эксперт добавил, что «Газпром» пытается донести до представителей европейских государств, что им необходимо раз и навсегда договориться с Канадой, чтобы вывести подобное оборудование из-под санкций против России, чтобы агрегаты могли чиниться в североамериканской стране и газопровод спокойно работал. В противном случае российский газопровод будет полностью перекрыт. Аналитик уточнил, что самостоятельно решать проблемы «Газпром» не собирается.

По его мнению, ситуацию мог бы исправить запуск СП-2, однако этого не случится, так как пока для Европы это политически неприемлемый шаг. Это будет расценено как уступки России, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. Жители Германии уверены, что снижение поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» произошло из-за «высокой напряженности в отношениях России с западными странами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу.

«Будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал статью в газете The Financial Times об опасениях правительства Германии относительного того, что Россия в рамках ежегодного техобслуживания трубопровода «Северный поток» может прекратить отправлять в страну свой газ. По данным газеты, это подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимы.

В связи с этим Песков посоветовал Германии не приплетать политику к сокращению поставок газа по «Северному потоку».

«Здесь нет никакого двойного дна. Наши германские визави прекрасно знают все технологические циклы обслуживания газопровода, много лет все работает безупречно», — напомнил он.

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» по техническим причинам. Выявлена неисправность двигателей, также задерживается оборудование, которое передали на ремонт немецкой компании Siemens.