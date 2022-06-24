Зеленский заявил о «помолвке» Украины и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении назвал предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС точкой невозврата и «помолвкой», которая закончится присоединением к союзу. Об этом пишет РИА Новости.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. 23 июня на саммите ЕС был согласован статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

«В плоскости не политической, а человеческих отношений получение статуса кандидата ЕС – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым», - прокомментировал это решение Зеленский.

Он назвал предоставление статуса кандидата в ЕС – точкой невозврата и заметил, что теперь Украина может быть привлечена к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, доступ к которым ограничен для третьих стран.

«Украина никогда не была таковой по существу. Но официальная терминология называла нас так. Мы избавились от этого, мы не третья страна, не десятая, не сотая – мы будущий член ЕС», - заявил он.