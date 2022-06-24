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24 минуты назад

Зеленский заявил о «помолвке» Украины и ЕС

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении назвал предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС точкой невозврата и «помолвкой», которая закончится присоединением к союзу. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский заявил о «помолвке» Украины и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. 23 июня на саммите ЕС был согласован статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС

«В плоскости не политической, а человеческих отношений получение статуса кандидата ЕС – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым», - прокомментировал это решение Зеленский.

Он назвал предоставление статуса кандидата в ЕС – точкой невозврата и заметил, что теперь Украина может быть привлечена к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, доступ к которым ограничен для третьих стран.

«Украина никогда не была таковой по существу. Но официальная терминология называла нас так. Мы избавились от этого, мы не третья страна, не десятая, не сотая – мы будущий член ЕС», - заявил он.

Напомним, что рассмотрение заявки Хорватии на вступление в ЕС заняло десять лет. Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, Албания с 2014 года.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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