Байден засветил шпаргалку с инструкцией о поведении на мероприятии

Президент США Джо Байден во время совещания по ветроэнергетике случайно показал карточку с подробными инструкциями, как ему вести себя на публике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Как уточняется, на другой стороне карточки был записал текст речи Байдена.

«Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите», — говорится в шпаргалке.

В Белом доме сообщили, что подобные карточки — привычное явление. К примеру, экс-президент Барак Обама тоже такие использовал.

«Это стандартный формат, используемый политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. Ханна Хэнкинс, бывший сотрудник Белого дома по связям с общественностью тогдашнего президента Обамы, сказала Fox News, что он тоже использовал аналогичный формат заметок во время своего президентства», — отметили журналисты.