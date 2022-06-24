Венгрия обратилась с призывом к Европе

Европа должна перестать вводить антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан, пишет «Прайм».

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По его мнению, Европа должна начать переговоры с Москвой, ведь от санкций больше всего страдают те, кто их вводит, а не сама Россия. В конечном итоге Европа будет проигравшей в этой войне из-за навалившихся экономических проблем.

«Мы достигли точки, когда понимаем, что следовали стратегии в течение четырех месяцев, у нас есть некоторые достижения, но если так продолжится, то согласно разуму, это плохо закончится для Европы. Так что мы должны подумать о чем-то другом. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия», — сказал Орбан.