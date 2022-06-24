Джонсон не стал уходить в отставку после поражения консерваторов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал в пятницу уходить в отставку после поражения правящей Консервативной партии на довыборах в Палату общин британского парламента, которые прошли в двух избирательных округах Англии. Комментируя их итоги, глава правительства заявил о планах работать над решением насущных проблем граждан страны.

"Мы получили жесткий результат на довыборах, это абсолютная правда. Эти итоги стали отражением многих событий, мы должны признать, что избиратели переживают тяжелые времена в настоящий момент", - сказал Джонсон, выступление которого показал телеканал Sky News , в ходе визита в Руанду для участия в саммите стран Содружества наций.

"Мы сталкиваемся с давлением из-за [роста] стоимости уровня жизни, мы видим повышение цен на топливо, энергетику, продукты питания. Это бьет по людям, - отметил британский премьер. - Необходимо признать, что нам нужно многое сделать, и мы, несомненно, продолжим работать над тем, чтобы разрешить проблемы людей, пока не преодолеем нынешнюю ситуацию".