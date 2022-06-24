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1 час назад

Джонсон не стал уходить в отставку после поражения консерваторов на довыборах в парламент

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал в пятницу уходить в отставку после поражения правящей Консервативной партии на довыборах в Палату общин британского парламента, которые прошли в двух избирательных округах Англии. Комментируя их итоги, глава правительства заявил о планах работать над решением насущных проблем граждан страны.

Джонсон не стал уходить в отставку после поражения консерваторов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы получили жесткий результат на довыборах, это абсолютная правда. Эти итоги стали отражением многих событий, мы должны признать, что избиратели переживают тяжелые времена в настоящий момент", - сказал Джонсон, выступление которого показал телеканал Sky News, в ходе визита в Руанду для участия в саммите стран Содружества наций.

"Мы сталкиваемся с давлением из-за [роста] стоимости уровня жизни, мы видим повышение цен на топливо, энергетику, продукты питания. Это бьет по людям, - отметил британский премьер. - Необходимо признать, что нам нужно многое сделать, и мы, несомненно, продолжим работать над тем, чтобы разрешить проблемы людей, пока не преодолеем нынешнюю ситуацию".

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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