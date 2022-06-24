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22 минуты назад

Рыбак подружился с пеликаном и попал на видео

Александр Кузьмин

Рыбак подружился с пеликаном, который прилетел к нему в лодку. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший трогательные кадры общения человека с птицей.

На записи видно, как заметивший случайного попутчика на своем судне мужчина протянул к нему руки и заключил его в объятия. Пеликан не стал сопротивляться такому приветствию. Он положил голову рыбаку на плечо и позволил себя погладить.

«Рыбак и пеликан подружились с первой минуты знакомства и обнялись, как давние приятели», – говорится в сообщении к публикации.

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