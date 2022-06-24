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20 минут назад

В США раскрыли провал Байдена

Елена Прошина

Президент США Джо Байден с начала своего президентского срока сделал все, чтобы добыча ископаемого топлива в стране подорожала, и сейчас в Штатах рекордно высокие цены на АЗС. Об этом пишет бывший главный политический советник президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув в статье для The Wall Street Journal.

В США раскрыли провал Байдена
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Байден с момента вступления в должность работал над тем, чтобы увеличить стоимость добычи ископаемого топлива в США и повысить привлекательность экологически чистой энергии.

«Ему это удалось. В результате мы получили рекордно высокие цены», — подчеркнул Роув.

Он напомнил, что глава Белого дома отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL, а также приостановил действие программы, в рамках которой была предусмотрена аренда федеральных земель на Аляске для добычи ресурсов. Также Вашингтон запретил арендовать новые землю для разработки нефтяных и газовых месторождений.

Роув выразил уверенность, что администрация Байдена методично работала над тем, чтобы сократить объемы добычи нефти и газа внутри страны. Он подчеркнул, что их действия привели к соответствующему результату: ежедневная добыча нефти в США снизилось с 12,29 миллиона баррелей в 2019 году до примерно 11,85 миллиона баррелей в 2022 году.

«В своем стремлении достичь поставленных целей в вопросе защиты климата, Байден добился лишь роста цен на нефть и газ и снижения поставок», — подчеркнул Роув. Он добавил, что это значительно усложняет жизнь граждан США. По его словам, в ноябре демократическу

В мире,Карл Роув,Джордж Буш,Джозеф Байден,
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