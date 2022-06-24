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47 минут назад

FT: Украине поставили условие для принятия в Евросоюз

Ura.Ru

Украине придется выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times.

Украине поставили условие для принятия в Евросоюз
Фото: Валентина Свистунова © URA.RUВалентина Свистунова © URA.RU

«Решение [о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС] вряд ли приведет к внезапному членству. Лидеры изложили ряд условий, связанных с верховенством права, коррупцией и судебной системой, которые Украина должна выполнить, чтобы перейти к следующему этапу переговоров о вступлении», — сообщает FT.

Среди этих условий реформа Конституционного права, построение системы антикоррупционного законодательства и обеспечение поддержки национальным меньшинствам, в первую очередь венграм. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Украина «готова к дальнейшим необходимым реформам» (цитата по FT, прим.ред.).

Обычно после получения статуса кандидата в Евросоюз странам требуется несколько лет, чтобы выполнить условия. Хорватия, последняя страна, вступившая в ЕС, ждала девять лет, чтобы перейти от статуса кандидата к членству.

Ранее страны Евросоюза согласовали Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что присвоение Украине статуса кандидата еще не означает начало переговоров о вступлении.

В мире,Карл Нехаммер,Андрей Ермак,ЕС,
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