Депутаты Украины решили поехать в Южную Корею за помощью

В Сеуле ожидают официального визита парламентской делегации Украины , передает Yonhap. По информации агентства, в настоящее время приезд украинских депутатов в Южную Корею планируется на начало июля.

Конкретный график поездки украинской делегации на данный момент еще не согласован, как ожидается, все необходимые шаги будут приняты до конца июня. Как отмечает Yonhap, одной из целей визита представителей парламента Украины станут переговоры о гуманитарной помощи государству на фоне российской военной спецоперации на украинской территории. Агентство также подчеркивает, что возглавить делегацию украинских депутатов может Андрей Николаенко.