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57 минут назад

Депутаты Украины решили поехать в Южную Корею за гуманитарной помощью

Газета.Ru

В Сеуле ожидают официального визита парламентской делегации Украины, передает Yonhap. По информации агентства, в настоящее время приезд украинских депутатов в Южную Корею планируется на начало июля.

Депутаты Украины решили поехать в Южную Корею за помощью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"График визита корректируется примерно на 4-е число следующего месяца", - заявили в южнокорейской правящей партии "Сила народа".

Конкретный график поездки украинской делегации на данный момент еще не согласован, как ожидается, все необходимые шаги будут приняты до конца июня. Как отмечает Yonhap, одной из целей визита представителей парламента Украины станут переговоры о гуманитарной помощи государству на фоне российской военной спецоперации на украинской территории. Агентство также подчеркивает, что возглавить делегацию украинских депутатов может Андрей Николаенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил военное оборудование у Южной Кореи.

В мире,Андрей Николаенко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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