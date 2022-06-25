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1 час назад

Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Таджикистане, Словакии.

Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Приказы опубликованы в субботу на сайте офиса главы страны.

Своих должностей лишились следующие дипломаты: с должности посла Ирана Сергея Бурделяка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мурашку, Португалии – Инну Огнивец, Ирана – Игоря Осташа, Таджикистана – Валерия Евдокимова, передает РИА «Новости».

О причине увольнения не сообщается, а приказов о назначении других специалистов пока нет.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном.

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