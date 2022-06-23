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26 минут назад

Макрон назвал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС сигналом для России

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз (ЕС) сигналом для России. Его слова передает РИА Новости.

Макрон заявил о "сильном сигнале" по отношению к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте», — заявил он.

По словам Макрона, особенно это подчеркивает решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС.

Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС

23 июня Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

В мире,Эммануэль Макрон,Шарль Мишель,ЕС,
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