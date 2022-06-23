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23 минуты назад

В ПАСЕ призвали РФ извиниться за «дезинформацию по делу МН-17»

Ura.Ru

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17, был сбит над Украиной в 2014 году российской ракетой «Бук». В организации призвали РФ извиниться за якобы недостоверные сведения, предоставленные следствию.

В ПАСЕ призвали РФ извиниться за «дезинформацию по делу МН-17»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой „Бук“, предоставленной военным подразделениям, контролируемым Российской Федерацией. Ассамблея призвала Россию добросовестно сотрудничать с текущими расследованиями и официально извиниться перед родственниками жертв MH 17 за боль и страдания, причиненные предыдущей дезинформацией», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ.

В заявлении говорится, что к такому выводу в ПАСЕ пришли, основываясь на сведениях, предоставленных украинскими и голландскими властями. При этом версия России заключается в том, что Boeing был сбит украинским истребителем или украинской ракетой «Бук».

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Авиакатастрофа малазийского Boeing 777 произошла в 2014 году. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донецкой области. В результате происшествия погибли 298 человек.

В мире,Boeing,Совет Европы,
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