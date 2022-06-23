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11 минут назад

Украина подала иск против России в ЕСПЧ

ТАСС

Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со специальной военной операцией. Об этом в четверг сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Украина подала иск против России в ЕСПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека", - приводит его слова пресс-служба Минюста на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года - с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.

В мире,Денис Малюська,Владимир Путин,ЕСПЧ,Совет Европы,
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