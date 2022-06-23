Белоруса приговорили к году колонии за комментарий двухлетней давности

В Белоруссии приговорили двадцатилетнего мужчину к году колонии за комментарий двухлетней давности в адрес президента страны Александра Лукашенко, который он оставил в Telegram-чате. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Фото: Florian Krumm / Globallookpress.com Florian Krumm / Globallookpress.com

5 августа 2020 года Максим Антонович оставил комментарий под публикацией, в которой сообщалось о приказе президента призвать граждан на срочную военную службу в августе-ноябре. В нем он назвал Лукашенко «идиотом тупорылым» и пожелал ему «гореть в аду».

По словам жителя республики, его расстроила отмена отсрочки в армию для учащихся, поскольку он на тот момент был на третьем курсе колледжа и хотел учиться.

Милиция обнаружила комментарий в 2022 году. В обвинении говорится, что Антонович высказал свое мнение о главе республики в унизительной и оскорбительной форме, использовав ненормативную лексику. Кроме того, мужчина стремился публично дискредитировать и нанести вред имиджу главы государства, считают правоохранители.

В свою очередь обвиняемый полностью признал свою вину и указал на эмоциональное состояние во время написания комментария, однако отметил, что не был уверен в его широком распространении. Адвокат просил дать своему подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы, но судья Руслан Гурин отверг это предложение и отправил Антоновича в колонию.