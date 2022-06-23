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1 час назад

Верховный суд США расширил права на ношение оружия

Газета.Ru

Верховный суд США расширил права на ношение оружия, признав неконституционным закон Нью-Йорка, требующий от людей «уважительной причины» для этого. Это следует из решения суда.

Верховный суд США расширил права на ношение оружия
Фото: DepositphotosDepositphotos

Постановление потенциально может коснуться 83 млн человек, проживающих в Нью-Йорке и семи других штатах, где действуют аналогичные законы. Кроме того, в их число входят некоторые из самых густонаселенных штатов страны, такие как Калифорния и Нью-Джерси.

Судья Кларенс Томас постановил, что американцы имеют право носить огнестрельное оружие для личной защиты.

Ранее губернатор штата Огайо республиканец Майк Девайн подписал закон, по которому учителя и другие работники школ смогут быстрее получать разрешение на ношение оружия. До принятия соответствующего документа чтобы получить оружие, учителям, директорам и иным сотрудникам школ Огайо нужно было проходить обучение по обращению с ним примерно в течение 700 часов.

С начала нового учебного года осенью для получения оружия учителям нужно будет пройти всего 24 часа подготовки, в том числе четыре часа на рассмотрение сценариев использования оружия и около 20 часов на обучение. В рамках обучения будет рассматриваться история актов стрельбы в школах и оказание первой помощи пострадавшим.

В мире,Томас Кларенс,
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