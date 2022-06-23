В ЛНР рассказали о бегстве украинских офицеров из окружения южнее Лисичанска

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных южнее Лисичанска, дезориентированы и рассеяны, они пытаются хаотично отступать. Об этом рассказал ТАСС помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Речь идет о населенных пунктах Тошковка, Золотое и Горское. Кольцо союзных сил в этом районе сомкнулось накануне, 22 июня.

По его словам, большая часть офицеров сумела сбежать из окружения, бросив своих подчиненных. На этом фоне многие украинские военнослужащие, как заявил силовик, начали сдаваться в плен.

«Идет зачистка этих районов и уничтожение как Вооруженных сил Украины, так и наемников», — пояснил Киселев.