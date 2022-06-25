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55 минут назад

Зеленский заявил о заслуженном Украиной статусе кандидата в ЕС

Lenta.ruиещё 84

Граждане Украины должны перестать обесценивать значение предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, так как она его заслужила. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский заявил о заслуженном Украиной статусе кандидата в ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?» — обратился Зеленский к согражданам.

По его словам, полученное Киевом кандидатство на вступление в Европейский союз сравнимо с покорением вершины Эвереста.

«Представьте, что мы покоряем Эверест и достигли предпоследней точки. В мгновение мы забыли и обесценили собственный успех», — резюмировал украинский лидер.

Главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз (ЕС) на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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