Лукашенко приехал в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой – сегодня, в четверг, и в пятницу – президент Белоруссии Лукашенко», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение.
«И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи», – уточнил Песков.
Он отметил, что тема части саммита, который состоится в четверг, – укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.
Ранее Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко.
Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.