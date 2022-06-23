Власти Германии признали нехватку газа в стране

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о том, что в стране отныне хватает газа. Об этом сообщает РИА ФАН.

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По данным СМИ, ранее «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 40% от обычной. В России объяснили сокращение поставок санкциями, которые задержали возвращение турбин после ремонта в Канаде. На фоне этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что в ближайшее время страна планирует использовать меньше газа для выработки электроэнергии и больше энергии, получаемой за счет сжигания угля.

В свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам снизить температуру в домах зимой. По ее словам, это поможет Европе компенсировать поставки газа по «Северному потоку».

В Германии вводится второй уровень чрезвычайного плана на фоне сокращения поставок газа. Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек пояснил, что это должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ, пишет ТАСС.

«Безопасность снабжения Германии в настоящий момент обеспечена, но газ сейчас является дефицитным товаром», - заметил он.