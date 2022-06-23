В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
29 минут назад

Молдавии предсказали десятилетнее ожидание членства в ЕС

Мария Иванова

Молдавский министр иностранных дел Николай Попеску заявил, что на присоединение его страны к Евросоюзу может уйти больше десяти лет. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на эфир Moldova 1.

Молдавии предсказали десятилетнее ожидание членства в ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Наш процесс присоединения к ЕС будет длиться годы, возможно десятилетие, возможно и дольше», - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что в течение этого времени Молдавия будет вести работу по реинтеграции Приднестровья.

На прошлой неделе Еврокомиссия порекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов в члены ЕС.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдавия находится «на пути реформ, борьбы с коррупцией и на пути в Европу».

Она отметила, что путь Молдавии в ЕС будет долгим, но у Кишинева есть «потенциал, чтобы жить по европейским критериям».

Рекомендации ЕК будут приняты или отклонены на саммите ЕС 23-24 июня.

«Это обидно для нас и нашего народа»

Попеску отмечал, что на фоне евроинтеграции власти Молдавии анализируют плюсы и минусы участия страны в СНГ. Он подчеркивал, что «несовместимости юридического характера» нет, но главным приоритетом для Молдавии остается ЕС.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители