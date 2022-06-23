Молдавии предсказали десятилетнее ожидание членства в ЕС

Молдавский министр иностранных дел Николай Попеску заявил, что на присоединение его страны к Евросоюзу может уйти больше десяти лет. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на эфир Moldova 1.

Фото: ТАСС ТАСС

«Наш процесс присоединения к ЕС будет длиться годы, возможно десятилетие, возможно и дольше», - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что в течение этого времени Молдавия будет вести работу по реинтеграции Приднестровья.

На прошлой неделе Еврокомиссия порекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов в члены ЕС.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдавия находится «на пути реформ, борьбы с коррупцией и на пути в Европу».

Она отметила, что путь Молдавии в ЕС будет долгим, но у Кишинева есть «потенциал, чтобы жить по европейским критериям».

Рекомендации ЕК будут приняты или отклонены на саммите ЕС 23-24 июня.