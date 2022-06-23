В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
20 минут назад

Премьер Болгарии обвинил посла России в свержении правительства

Lenta.ruиещё 4

После того, как премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и его правительству вынесли вотум недоверия, политик возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову. Об этом пишет издание Novinite.

Премьер Болгарии обвинил посла РФ в свержении правительства
Фото: ТАССТАСС

По мнению Петкова, именно перечисленные люди виновны в свержении правительства. Помимо Митрофановой экс-премьер назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, возглавляющего партию ГЕРБ Бойко Борисова и главу партии «Есть такой народ» Слави Трифонова.

Захарова ответила на обвинения премьера Болгарии в адрес посла РФ

«То, чего [оппозиция] не поняла, так это того, что они не смогут завоевать болгарский народ. Я обещаю, что мы продолжим бороться за нашу страну. Однажды мы увидим Болгарию, которой будут управлять не люди в тени, мы увидим ее без мафии, мы увидим ее как нормальную, успешную европейскую страну», — заявил политик.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству Петкова. Его выдвинула партия Пеевски, партия «Есть такой народ» еще до этого вышла из коалиции.

В мире,Кирил Петков,Элеонора Митрофанова,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители