Премьер Болгарии обвинил посла РФ в свержении правительства

«То, чего [оппозиция] не поняла, так это того, что они не смогут завоевать болгарский народ. Я обещаю, что мы продолжим бороться за нашу страну. Однажды мы увидим Болгарию, которой будут управлять не люди в тени, мы увидим ее без мафии, мы увидим ее как нормальную, успешную европейскую страну», — заявил политик.