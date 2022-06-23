Байдена заподозрили в попытке купить голоса американцев

«Энергетическая политика господина Байдена представляет собой мешанину непоследовательности. Он хочет получить политическое послабление от высоких цен на горючее, однако только для того, чтобы пройти через следующие выборы. То, что необходимо топливной промышленности США и американским потребителям — это постоянные нормативные каникулы для увеличения внутренней добычи. Все остальное является каникулами от реальности», — цитирует материал «Газета.ру».