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27 минут назад

Байдена заподозрили в попытке купить голоса американцев

Елена Прошина

Предложенные администрации президента США Джо Байдена налоговые каникулы на топливо не решат проблему топливного кризиса, но помогут Демократической партии фактически купить голоса избирателей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Байдена заподозрили в попытке купить голоса американцев
Фото: ТАССТАСС

По мнению автора статьи, отмена топливного налога на три месяца может снять раздражение американцев, но сами меры вряд ли сработают. Если стоимость нефти продолжит расти, то потребители даже не заметят снижения цен.

«Энергетическая политика господина Байдена представляет собой мешанину непоследовательности. Он хочет получить политическое послабление от высоких цен на горючее, однако только для того, чтобы пройти через следующие выборы. То, что необходимо топливной промышленности США и американским потребителям — это постоянные нормативные каникулы для увеличения внутренней добычи. Все остальное является каникулами от реальности», — цитирует материал «Газета.ру».

Напомним, 22 июня Байден предложил временно отменить федеральный топливный налог в США. В настоящее время при покупке галлона (3,785 литра) бензина оплачивается налог в 18 центов, а дизеля — 24 цента. Однако президент допустил, что эти меры не скажутся на снижении стоимости топлива в краткосрочной перспективе, но «хоть немного облегчат ситуацию».

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,Администрация США,
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