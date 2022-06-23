«Опустилась до нуля»: в Японии оценили температуру отношений Москвы и Токио

Действия правительства Японии привели к тому, что температура отношений между Токио и Москвой опустилась до нуля. Об этом заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

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«Разрушить за один день те отношения доверия, которые были построены между Японией и Россией, и на создание которых были потрачены десятилетия – легко. Но делать этого нельзя. Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось», — заметил Мунэо Судзуки.

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По его словам, Японии нужно использовать свое географическое положение и извлекать выгоду из соседства с Россией, а не действовать в русле политики западных стран и вводить антироссийские санкции.

«Япония покупает 90% энергии из Ближнего Востока. Доставка оттуда занимает два месяца. На российском Сахалине добывается и нефть, и газ. В республике Саха добывают нефть и газ и сейчас во Владивостоке строится комбинат. Доставка в Японию займет полдня. Необходимо использовать эти географические преимущества и доставлять за полдня, а не за два месяца. Япония должна была бы шире смотреть на вещи и продвигать свою позицию, действовать с умом», - уверен парламентарий.

Мунэо Судзуки констатировал, что «не бывает войн, которые бы не кончались», и украинский кризис ждет урегулирование в скором времени, однако японские власти могут нанести непоправимый вред отношениями с Россией.

«В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми», - заметил Судзуки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.

В японские санкционные списки попали физические лица, а также более 200 российских компаний и организаций. Токио заморозил активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и Альфа-банка.