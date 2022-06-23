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46 минут назад

Нобелевский лауреат предрек поражение США в новой холодной войне

Ura.Ruиещё 2

США вступают в новую холодную войну с Китаем и Россией, в которой Вашингтон может проиграть из-за испорченных отношений с союзниками. Об этом заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц.

Нобелевский лауреат предрек поражение США в новой холодной войне
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

«США, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. Но стране, находящейся в состоянии „войны“, нужна стратегия, и США не могут победить в новом состязании великих держав в одиночку, им нужны друзья. В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное», — написал Стиглиц для Project Syndicate.

Он отметил, что экс-президент США Дональд Трамп сделал все, чтобы оттолкнуть другие страны, которые могли быть союзниками. Эксперт считает, что история эксплуатации других стран со стороны Америки также не помогает налаживанию отношений, как и укоренившийся расизм.

США ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине, в том числе отказались от российской нефти и газа. Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин договорились об укреплении экономического сотрудничества в условиях западных санкций. Пекин на 55% увеличил импорт российской нефти, сообщает RT со ссылкой на Reuters. В Госдепартаменте США считают, что Китай встал на сторону России в конфликте с Украиной.

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