Нобелевский лауреат предрек поражение США в новой холодной войне

«США, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. Но стране, находящейся в состоянии „войны“, нужна стратегия, и США не могут победить в новом состязании великих держав в одиночку, им нужны друзья. В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное», — написал Стиглиц для Project Syndicate.