Москва может предъявить Вильнюсу территориальные претензии на порт Клайпеды после того, как Литва начала транспортную блокаду Калининграда, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление журналиста китайского портала «Гуаньча» Хоуша Юэгуана.

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По его словам, Россия может потребовать от Литвы возвращения территорий, которые были получены после 1945 года. Это, например, порт Клайпедский, который Вильнюсу отдали на основании Потсдамской конференции 1945 года.

Сначала порт находился в составе РСФСР, но затем генсек Иосиф Сталин решил передать его Литве. При этом Вильнюс нарушил соглашение о пограничных перевозках и создал тем самым необходимость пересмотреть статус Клайпедского порта.

Издание обращает внимание, что такие требования неминуемо повлияют на статус Литвы как члена Североатлантического альянса.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с главой Литвы Гитанасом Науседой.

По словам лидера Украины, он сообщил своему коллеге, что полностью поддерживает действия Вильнюса в отношении Калининградской области.