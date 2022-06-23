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21 минуту назад

Западные СМИ: ФРГ и Франция бросили Украину наедине с РФ

Елена Прошина

Париж и Берлин решили держаться в стороне и оставить Киев наедине с Москвой, написал в журнале Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн.

Западные СМИ: ФРГ и Франция бросили Украину наедине с РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, в Европейском союзе произошел раскол по вопросу поддержки Украины. Британский журналист заявил о результатах исследования Европейского совета по международным отношениям. Согласно им, подавляющее большинство жителей этих стран выступает за скорейшее мирное урегулирование.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — говорится в статье.

Отмечается, что таких же взглядов придерживаются Италия и Швеция, наиболее бескомпромиссную позицию занимают Литва и Польша.

Ранее депутат бундестага Петр Быстрон заявил, что позиция США по украинскому конфликту изменилась, Вашингтон хочет перемирия. По его словам, бывший глава американской дипломатии Генри Киссинджер «перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте»: его высказывания противоречат позиции европейских политиков, выступающих против мирного урегулирования.

В мире,Петр Быстрон,Генри Киссинджер,Европейский совет,Бундестаг,ЕС,
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