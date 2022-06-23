Западные СМИ: ФРГ и Франция бросили Украину наедине с РФ

Париж и Берлин решили держаться в стороне и оставить Киев наедине с Москвой, написал в журнале Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, в Европейском союзе произошел раскол по вопросу поддержки Украины. Британский журналист заявил о результатах исследования Европейского совета по международным отношениям. Согласно им, подавляющее большинство жителей этих стран выступает за скорейшее мирное урегулирование.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — говорится в статье.

Отмечается, что таких же взглядов придерживаются Италия и Швеция, наиболее бескомпромиссную позицию занимают Литва и Польша.