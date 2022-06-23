Народная милиция ЛНР начала зачищать Горское

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) вошла в населенный пункт Горское, откуда восемь лет украинская артиллерия обстреливала города республики, и начала его зачистку от украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters. Alexander Ermochenko / Reuters.

Как утверждает корреспондент агентства, пехота двигается вдоль улиц и проверяет дома на наличие неприятеля. Она не встречает серьезного сопротивления.

Дороги сильно пострадали от минометных обстрелов, а мост, соединяющий город с поселком Тошковка, оказался подорван. Других подробностей о боях за Горское пока не приводится.