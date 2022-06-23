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27 минут назад

Зеленский обратился к президенту Литвы по вопросу Калининградской области

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с главой Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский обратился к президенту Литвы по вопросу Калининградской области
Фото: EPAEPA

По словам лидера Украины, он сообщил своему коллеге, что полностью поддерживает действия Вильнюса в отношении Калининградской области.

«В разговоре с президентом Литвы полностью поддержал действия страны в отношении Калининградской области», — отметил Зеленский.

Президент Литвы заявил, что республика готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России. По его мнению, Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа за остановку транзита товаров в Калининградскую область.

В Польше призвали «демилитаризовать Калининград»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы на фоне ограничения транзита.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал жёсткий ответ России на действия Вильнюса.

В мире,Владимир Зеленский,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Совет безопасности РФ,
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