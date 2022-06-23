Зеленский обратился к президенту Литвы по вопросу Калининградской области

По словам лидера Украины, он сообщил своему коллеге, что полностью поддерживает действия Вильнюса в отношении Калининградской области.

Президент Литвы заявил, что республика готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России. По его мнению, Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа за остановку транзита товаров в Калининградскую область.