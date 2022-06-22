«Невообразимо в обозримом будущем»: Шольц о партнерстве с Россией

Партнерство с Россией, обозначенное в Стратегической концепции НАТО 2010 года, невозможно себе представить в обозримом будущем. Об этом заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

"Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем", - утверждал Шольц.

При этом канцлер заявил, что для НАТО "было бы неразумно осуждать Основополагающий акт Россия - НАТО". По его словам, это будет на руку только Москве.

Основополагающий акт Россия - НАТО был подписан в мае 1997 года. В документе говорилось, что стороны "будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве". Акт также провозглашал, что Россия и НАТО "не рассматривают друг друга как противников".

Новую стратегическую концепцию НАТО планируется принять на саммите альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что РФ в новой стратегии больше не будет рассматриваться как стратегический партнер. Встреча лидеров стран G7 пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию. Об этом он написал в своем Twitter.

«Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию. Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС», — написал он.

По словам Шольца, Путин хочет вернуться к политике зон влияния, но это ему не удастся.

Ранее Шольц высоко оценил политику своего предшественника Ангелы Меркель касательно отношения к России. Об этом сообщает немецкий таблоид Die Welt.

По словам Шольца, он также одобрял решение Меркель выступить против вступления Украины в НАТО в 2008 году. Как уточнил Шольц, 14 лет назад вступление Украины в альянс не стояло в повестке.

До этого Шольц заявил, что ФРГ сделает все для устранения сокращения поставок по «Северному потоку».

Вооруженные силы Германии вскоре создадут самую большую армию среди европейских стран, состоящих в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует ТАСС.

В конце февраля Шольц объявил о формировании специального фонда для бундесвера в размере 100 миллиардов евро. Чтобы создать крупнейшую европейскую армию, канцлер указал на необходимость вкладываться в немецкую и европейскую промышленность.

«Речь идет о безопасности нашей страны, безопасности наших партнеров по альянсу и эффективном и прогрессивном бундесвере», — сказал Шольц.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о планах передать Украине оружие из резервов бундесвера. Совместно с США и Великобританией Германия передаст Киеву три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2 и несколько сотен ракет к ним, а также они проведут обучение персонала.

Действия властей ФРГ грозят подорвать процесс исторического примирения россиян и немцев после Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства в среду.

"Отмечаем, что власти ФРГ в последнее время совершают все больше действий, грозящих подорвать процесс исторического примирения россиян и немцев после Великой Отечественной войны. Официальный Берлин словом и делом ставит под угрозу результаты усилий, прилагавшихся десятилетиями Россией и Германией для преодоления послевоенных вражды, неприязни и недоверия между народами наших стран", - указали в российском дипведомстве в связи с годовщиной нападения нацистской Германии на Советский Союз.

В МИД РФ напомнили, что "провозглашенная 27 февраля 2022 года федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем с трибуны германского парламента в специальном правительственном заявлении "смена эпох" в оборонной и внешней политике ФРГ, предусматривающая ее форсированную ремилитаризацию, сопровождается последовательным наращиванием Берлином в рамках операций НАТО немецкого военного присутствия непосредственно у западных рубежей России, а также угрозами в адрес российского руководства со стороны германского генералитета".

"Все это вызывает в памяти самые горькие для нашего народа периоды российско-германских отношений, включая события, предшествовавшие маю 1945 года", - отметили в министерстве иностранных дел.

Как заметили в российском внешнеполитическом ведомстве, крайне негативно воспринимаются новостные кадры с обнаруженными в рамках специальной военной операции на Украине немецким оружием и армейским снаряжением, поставляемыми киевскому режиму, по словам официальных лиц в Берлине, для "победы над Москвой на поле боя".

"Вскоре, вероятно, начнут появляться и в Евросоюзе изображения разбитой на полях Украины немецкой военной техники и общества в России и Германии непременно начнут проводить понятные в обеих странах исторические параллели", - подчеркнули в дипведомстве.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что "нынешнее поколение германских политиков, включая делегированных в структуры ЕС в Брюсселе, слабо понимающих безусловную ценность этого процесса, готово без оглядки на исторические особенности отношений между Россией и Германией реализовывать "новую восточную политику" и совершить геополитический разворот".

"Все это грозит очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев", - заключили в МИД РФ.

Посольство России фиксирует значительное снижение числа обращений соотечественников в связи с фактами дискриминации, но продолжает держать ситуацию на контроле. Об этом заявил во вторник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат отметил, что в первые месяцы на фоне специальной военной операции России на Украине германская полиция фиксировала до 200 обращений в неделю в связи с дискриминацией русскоязычных.

"Такие проявления пошли на убыль. Сейчас мы фиксируем значительно меньше подобного рода обращений. Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и с тем, что политики Германии поняли опасность всего этого, потому что дискриминация по языковому и национальному признаку - это навевает разные неприятные исторические реминисценции. Поэтому здравомыслящие политики Германии начали выступать с соответствующими заявлениями, что подобного рода вещи недопустимы, и сейчас подобного рода случаи сходят на нет, хотя мы продолжаем держать это на контроле", - сказал Нечаев.

1 июня МИД РФ в докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" сообщал, что посольство РФ в Берлине с 2 марта получило на свою горячую линию более 800 обращений о нарушении прав русскоязычных граждан.

Инфляция в Германии не имеет под собой российских истоков, и рядовые немцы это отлично осознают, заявил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Все попытки в авральном режиме разрушить торгово-экономические связи, которые налаживались десятилетиями, по его словам, "ведут к удорожанию базовых товаров и услуг, повышению стоимости производства и сопутствующему росту цен на конечную продукцию".

В Германии, считает посол, это все понимают.

Введенные ЕС при активном участии Германии санкции, безусловно, наносят урон и немецкой промышленности, и рядовым гражданам и не только на восточных землях, ориентированных "на потребление энергоресурсов из России традиционно еще из СССР, это и в целом германской экономики касается".

Как уточнил Сергей Нечаев, сейчас, по официальным данным, инфляция в Германии приближается к 8 процентам, а рост цен на продовольствие превышает 13 процентов, более чем на 20 процентов выросли цены на электроэнергию.

Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецкого дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве после его шутки в ходе конференции, которая прошла в понедельник на площадке Германского общества внешней политики (DGAP). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Handelsblatt.

В публикации отмечается, что Плетнер «легкомысленно» пожаловался с подиума, что немецкие СМИ сфокусированы на теме поставки тяжелых вооружений Украине и не уделяют должного внимания вопросу будущих отношений с Москвой.

«Двадцатью Marder (речь о немецких БМП, о которых Киев просил Берлин) можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше», — сказал советник канцлера.

Издание утверждает, что после такого заявления в соцсетях дипломата назвали «человеком Путина в ведомстве канцлера».

По мнению немецкого политика Норберта Рёттгена (ХДС), высказывание связано с недостаточно масштабной поддержкой Киева со стороны Берлина в вопросе поставки вооружения.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.

В этот список Мельник также включил внешнеполитического советника канцлера Йенса Плетнера и статс-секретаря в МИД Андреаса Михаэлиса.

Санкции против России наносят ущерб экономике и компаниям Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на конференции «День германской промышленности».

«Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное», — приводит ТАСС его слова.

Шольц добавил, что свобода и демократия «имеют свою цену» и Германия «готова заплатить».

Ранее немецкий канцлер заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что санкции против России наносят ущерб экономике и компаниям Германии.

«Важно понимать, перед кем выступал Шольц. Действительно, немецкий бизнес, в первую очередь промышленники, не просто недовольны этими санкциями, они понимают, что таким образом Германия уничтожает свою собственную промышленность, свою экономику в угоду американским геополитическим и геоэкономическим интересам. И когда Шольц заявляет о том, что он готов заплатить высокую цену за демократию и свободу, он почему-то под словом «мы» подразумевает всех, хотя немецкий бизнес не готов, немецкое общество в большинстве своём не готово», — подчеркнул Данюк.

По его мнению, канцлер ФРГ будет пытаться всеми силами до конца придерживаться политики санкций.

«Но абсолютно очевидно, что немецкий бизнес понимает бесперспективность этой политики и понимает, что Шольц таким решением останавливает на полном ходу европейский экономический локомотив под названием «Германия», — заключил эксперт.

Роль стран Восточной Европы во главе с Польшей в Евросоюзе может увеличиться из-за желания лидеров Франции и Германии вновь наладить партнёрские отношения с Россией. Такое мнение высказал в статье для журнала Foreign Policy аналитик Эоин Дреа. По его мнению, позиция нынешних лидеров ЕС вызывает недоверие со стороны восточных членов союза. На этом фоне Польша взяла на себя лидерство в однозначной поддержке Украины.

Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнёрским отношениям с Россией, — предположил Дреа.

Он не исключает, что страны Восточной Европы могут пойти по пути Венгрии, неоднократно блокировавшей ключевые решения Евросоюза. В результате смещение баланса сил может снизить возможности ЕС в достижении консенсуса при принятии решений. Для Парижа и Берлина это может обернуться крупными неприятностями.

Формируется новый баланс сил, постепенно вырисовываются его контуры. Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС, играет главную роль в расширении возможностей Центральной и Восточной Европы, — отметил аналитик.

Дреа полагает, что если странам Восточной Европы не удастся преодолеть бездействие Франции и Германии, они перейдут к более тесным контактам со странами, не входящими в ЕС — США и Великобританией.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Европе есть страны, которые поддержат Украину в сложении оружия. По его словам, эти государства заинтересованы в том, чтобы Киев прекратил укрепление своего оборонного потенциала.

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил, что Берлин якобы проводит с Москвой «тайные переговоры». Германия выступает против «унижения» России и готова ради этого пренебречь помощью Украине, отмечается в его статье, опубликованной журналом Foreign Policy.

Тот факт, что Берлин наводнён слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило, — подчеркнул автор публикации.

По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц может разделять позицию президента Франции Эммануэля Макрона, что урегулировать конфликт надо дипломатическим путём.

Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерёг Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя, — написал Раф.

Он напомнил, что Германия пока оказывает Украине «незначительную военную помощь».