Тбилиси нашел виновного в непредоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что глава украинской пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия требовал от США и стран Европы не предоставлять Тбилиси статус кандидата в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — сказал Гарибашвили в парламенте.

Он также обвинил и грузинскую оппозицию в том, что их представители тоже ездили за границу с просьбой не давать Тбилиси статус кандидата в ЕС. В частности, речь шла про Саломе Самадашвили, которая в годы президентства Михаила Саакашвили была послом в Евросоюзе.

По мнению грузинского премьера, из «Ассоциированного трио» (Грузия, Молдавия и Украина) больше всего статус кандидата в ЕС заслуживала именно его страна.

«Мы, к сожалению, не получили его. Это обидно для нас и нашего народа», — подытожил он.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган не рекомендует предоставлять статус кандидата на вступление в Евросоюз Грузии, в отличие от Украины и Молдавии.