В Белом доме случайно обвинили Байдена в страданиях американцев

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и случайно обвинила президента США Джо Байдена в том, что он усиливает страдания американцев. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале Белого дома.

Оговорку Карин Жан-Пьер сделала, отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются власти США, чтобы сдержать цены на бензин.

«Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить... то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо», - заявила пресс-секретарь.

Ранее американский лидер назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране и обвинил в повышении цен президента России Владимира Путина. При этом в ходе своего выступления в Филадельфии Джо Байден эмоционально рассказал о федеральных программах Белого дома и заявил, что больше «не хочет слышать эту ложь о бездумных расходах», сорвавшись на крик.